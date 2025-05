L’isola dei famosi chi è il primo eliminato e chi va in nomination

L'Isola dei Famosi 2025 ha già regalato emozioni forti e polemiche accese. Nella seconda puntata, andata in onda il 12 maggio su Canale 5, si è consumato il primo eliminato, suscitando dibattiti infuocati. Scopriamo insieme chi ha lasciato l'Honduras e chi è finito in nomination per la prossima settimana.

Una settimana tra emozioni forti, polemiche accese e un’eliminazione già destinata a far discutere. La seconda puntata de L’isola dei famosi 2025, andata in onda su Canale 5 lunedì 12 maggio, ha messo in chiaro che l’avventura in Honduras sarà tutt’altro che prevedibile. Tra confessioni intime, tensioni interne ai gruppi e una prova di leadership infuocata, la serata ha dato al pubblico ciò che cercava: colpi di scena, lacrime vere e strategie in evoluzione.L’isola dei famosi 2025: il debutto tra fuoco, lacrime e leadershipLa nuova edizione del reality condotto da Veronica Gentili, con Simona Ventura come opinionista e Pierpaolo Pretelli inviato in Honduras, è partita con il botto. La puntata andata in onda lunedì 12 maggio su Canale 5 ha offerto subito momenti accesi, a partire dal racconto della prima settimana da leader di Omar Fantini e Spadino. 🔗Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “L’isola dei famosi”, chi è il primo eliminato e chi va in nomination

