Liquidazione dell’indennità di direzione per assistenti amministrativi incaricati di funzioni superiori Chiarimenti del Ministero

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha recentemente chiarito le modalità di liquidazione dell’indennità di direzione per gli assistenti amministrativi incaricati di funzioni superiori, in particolare per coloro che ricoprono il ruolo di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA). Questa comunicazione fornisce indicazioni operative essenziali per una corretta gestione delle indennità.

