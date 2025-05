Lionsgate presenta trailer di Ballerina con Ana de Armas e Keanu Reeves nell’universo John Wick

Lionsgate ha svelato il trailer finale di "Ballerina", il nuovo spin-off dell'universo di John Wick. Protagonista Ana de Armas interpreta Eve Macarro, una ballerina russa trasformata in assassina, spinta da un profondo desiderio di vendetta. Accanto a lei, Keanu Reeves riprende il suo iconico ruolo, promettendo azione e intensità.

Lionsgate ha recentemente presentato online il trailer conclusivo di Ballerina, spin-off ambientato nell’universo di John Wick. Il lungometraggio vede come protagonista Ana de Armas nei panni di Eve Macarro, una ballerina russa che, trasformatasi in una fredda assassina, è mossa da un ardente desiderio di vendetta nei confronti degli uomini responsabili della tragedia familiare che . L'articolo Lionsgate presenta trailer di Ballerina con Ana de Armas e Keanu Reeves nell’universo John Wick è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Lionsgate presenta trailer di Ballerina con Ana de Armas e Keanu Reeves nell’universo John Wick

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ballerina, Ana de Armas non fa prigionieri nel trailer finale dello spin-off di John Wick

Secondo bestmovie.it: Lionsgate ha rilasciato l'adrenalinico ed esplosivo trailer finale di Ballerina, l'atteso spin-off di John Wick ...

Ballerina: Ana De Armas contro il John Wick di Keanu Reeves nel final trailer ricco di azione e violenza

Come scrive msn.com: Quando manca ormai meno di un mese all'uscita nelle sale del nuovo spin-off della saga, arriva un trailer finale ricco di azione ...

Ballerina | Il trailer finale dello spin-off di John Wick

Secondo universalmovies.it: Lionsgate ha rilasciato un trailer nuovo di zecca di From the World of John Wick: Ballerina, l'action movie con protagonista Ana de Armas.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ballerina: Trama e Recensione Film Stasera 26 Dicembre Rai 3 | Trailer

Film Ballerina stasera 20:30 su Rai 3 sabato 26 dicembre: trama recensione e trailer.. Trama: Félicie è una giovane orfana bretone che ha una sola passione: la danza.