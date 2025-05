Lions in piazza una giornata dedicata alla prevenzione sanitaria

Sabato 17 maggio, il parcheggio del Centro Commerciale Arezzo in viale Amendola ospiterà “Lions in piazza”, una giornata interamente dedicata alla prevenzione sanitaria. Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30, screening e consulenze gratuite offriranno un'opportunità per prendersi cura della propria salute, con esperti pronti a fornire informazioni e supporto.

