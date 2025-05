L' intervento per garantire più sicurezza lungo via Provinciale

L'Amministrazione di Ballabio sta intensificando gli sforzi per garantire maggiore sicurezza stradale ai pedoni. Con una recente delibera di giunta, è stato avviato il progetto per la creazione di un nuovo attraversamento pedonale luminoso su via Provinciale, un intervento mirato a migliorare la viabilità e la protezione di tutti gli utenti della strada.

Il potenziamento della sicurezza stradale per i pedoni è al centro dell'attenzione dell'Amministrazione di Ballabio che, con una recente delibera di giunta, ha dato l'impulso per la realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale luminoso su via Provinciale. Più precisamente.

