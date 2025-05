L' intervento per garantire più sicurezza lungo via Provinciale

L'Amministrazione di Ballabio si impegna a potenziare la sicurezza stradale lungo via Provinciale, con particolare attenzione ai pedoni. Recentemente, è stata approvata una delibera di giunta che prevede la realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale luminoso, un intervento fondamentale per garantire maggiore protezione a tutti coloro che attraversano questa importante arteria.

