L' intelligenza artificiale nel Parco San Rossore | al via la sperimentazione del progetto ' WatchEDGE'

Al Parco San Rossore prende il via la sperimentazione del progetto 'WatchEDGE', parte del programma 'Restart' finanziato dall’Unione Europea con 1 milione di euro. L'iniziativa mira a monitorare la fauna locale, come cinghiali, daini e lupi, attraverso l'intelligenza artificiale, contribuendo alla salvaguardia e gestione sostenibile del parco.

E' partita la fase sperimentale del progetto 'WatchEDGE' per il programma del Pnrr 'Restart', finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU con un budget di 1 milione di euro (su 116 totali). Al centro c'è il Parco San Rossore: cinghiali, daini, lupi sono stati messi sotto osservazione. 🔗Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - L'intelligenza artificiale nel Parco San Rossore: al via la sperimentazione del progetto 'WatchEDGE'

