L’intelligenza artificiale al servizio dell’agente immobiliare l' evento di formazione in Confcommercio

"...precedenti eventi, questa nuova formazione si propone di approfondire come l'intelligenza artificiale possa trasformare le strategie di marketing degli agenti immobiliari. Attraverso esempi pratici e testimonianze, i partecipanti scopriranno strumenti innovativi per ottimizzare le proprie attività e migliorare i risultati, rafforzando il ruolo strategico dell’agente nel mercato attuale."

"Marketing 4.0 – L'intelligenzaartificiale al serviziodell'agenteimmobiliare strategico", questo il tema del nuovo incontro formativo promosso da Fimaa Confcommercio Caserta che si terrà giovedì 15 maggio a partire dalle 9,45 nella sede di via Renella.Dopo il crescente successo delle.

