L’inseguimento le armi e i vestiti nascosti dopo la fuga | così i killer di Monreale volevano crearsi un alibi

Il drammatico inseguimento a Monreale, avvenuto la sera del 27 aprile, ha rivelato una strategia di fuga studiata. I killer, dopo aver inseguito uno dei tre giovani uccisi, hanno cercato di creare un alibi nascondendo armi e vestiti. Arrestati, sono tornati a casa a bordo di un motorino elettrico, lasciando dietro di sé un’ombra di paura e violenza.

Si sono allontanati in moto dopo aver inseguito uno dei tre giovani uccisi a Monreale la sera del 27 aprile, poi hanno nascosto i vestiti e le armi usate nella sparatoria. I tre arrestati per la strage sono rientrati a casa a bordo di un motorino elettrico. 🔗Leggi su Fanpage.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Call of Duty Black Ops: Cold War | pre-load e pacchetto di armi Confronto

Preparati per Black Ops Cold War con questa guida per il pre-load e scopri il bundle gratuito che riceverai quando prenoti il gioco: il pacchetto di armi ConfrontoIl lancio di?Call of Duty: Black Ops Cold War?sar? il 13 novembre e, se non l?hai ancora fatto, questo ? il momento per prenotarlo.