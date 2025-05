L’innovazione targata Graziella Air in vetrina a OroArezzo

L'innovazione di Graziella Air si fa protagonista a OroArezzo, grazie a investimenti mirati in ricerca e sviluppo. In un contesto di incertezze nel settore orafo, la manifestazione offre un'importante opportunità per presentare progetti e prodotti innovativi, permettendo all'azienda aretina di valorizzare il proprio percorso e aprire nuove prospettive di crescita.

