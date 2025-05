L’INNOCENZA in prima TV Sky Cinema NOW | il capolavoro vincitore a Cannes disponibile anche in 4K

Scopri "L’INNOCENZA", il capolavoro di Kore-eda Hirokazu che ha conquistato la giuria del Festival di Cannes 2024. In prima TV su Sky Cinema Due martedì 13 maggio alle 21:15, il film sarà disponibile anche in 4K su NOW e on demand. Non perdere l'occasione di vedere questa straordinaria opera cinematografica!

Arriva in prima TV su Sky Cinema l'acclamato film di Kore-eda Hirokazu, vincitore del Premio per la Miglior Sceneggiatura al Festival di Cannes 2024, L'INNOCENZA, in onda martedì 13 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Due, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.Kore-eda, già autore di capolavori come Un affa.

