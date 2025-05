L' infinito | clip esclusiva del film di Umberto Contarello al cinema dal 15 maggio

Scopri "L'infinito", l'attesa opera seconda di Umberto Contarello, in uscita il 15 maggio. Questa clip esclusiva svela il mood nostalgico e nichilista del film, co-sceneggiato da Paolo Sorrentino. Segui il viaggio di Contarello nel mondo del cinema, dove anche le scene "inutili" possono rivelarsi la chiave per conquistare prestigiosi premi.

Una clipesclusiva anticipa il mood nostalgico e nichilista dell'opera seconda da regista di Contarello, prodotta e co-sceneggiata da Paolo Sorrentino, in sala dal 15 maggio distribuito da Piperfilm. Le scene inutili sono il segreto per conquistare premi cinematografici per UmbertoContarello, come svela la clipesclusiva de L'infinito, che vede lo sceneggiatore e regista impegnato in un dialogo nichilista con Carolina Sala. L'ironia amara e quel senso di stanchezza che trasuda da certe opere di Paolo Sorrentino si rispecchia nella seconda regia del suo fedele co-sceneggiatore. Stavolta i ruoli si ribaltano, visto che Sorrentino compare in veste di co-autore e produttore de L'infinito, diretto e interpretato da UmbertoContarello nei panni di uno sceneggiatore di successo alle prese col ricordo degli antichi fasti.

