L’incubo di Michele Esposito picchiato e accoltellato dal vicino di casa | Mi perseguita da 13 anni ho paura per la mia famiglia

L'incubo di Michele Esposito, picchiato e accoltellato dal vicino di casa, lo tormenta da 13 anni. Vive con la paura costante per sé e la sua famiglia. "Sono vivo per miracolo", racconta il 52enne di Bari, descrivendo una situazione insostenibile di stalking culminata in un tentato omicidio. Un dramma che da anni segna la sua esistenza.

Dice di essere «vivo per miracolo» MicheleEsposito, un 52enne che vive in un condominio di via Che Guevara a Poggiofranco, un quartiere di Bari. A Repubblica l’uomo racconta di essere stato vittima di atti persecutori che pochi mesi fa sono sfociati in un tentato omicidio. All’origine di tutto ci sarebbe l’ossessione di un vicino di casa, il 70enne Giuseppe Manica, nei suoi confronti. «Tredici anni fa ci furono dei problemi con il vecchio amministratore di condominio. Manica voleva sostituirlo ma l’assemblea decise di confermarlo. Lui mi ha ritenuto responsabile di quella scelta collettiva e ha iniziato a perseguitarmi, mettendo biglietti sull’auto o nell’androne del palazzo», racconta Esposito.Le tre denunceDopo quelle prime avvisaglie, MicheleEsposito decise di rivolgersi alla polizia. 🔗Leggi su Open.online

Aggiornamenti pubblicati da altri media

“Io, accoltellato dal vicino di casa che mi perseguitava da 13 anni: ora vivo in un incubo” - Parla Michele Esposito, vittima dell’ossessione di un vicino di 70 anni culminata il 26 febbraio in un tentato omicidio che per due giorni ... 🔗bari.repubblica.it

