L' immagine della vip al centro di una polemica non da poco Lo spot è stato sospeso il 9 maggio

Una polemica infuocata ha travolto U-Power, l’azienda di abbigliamento da lavoro, dopo il lancio dello spot con Diletta Leotta come testimonial della linea Red Ego. Sospeso il 9 maggio, il video ha suscitato indignazione per le immagini provocatorie, mostrando un bambino osservare una giovane donna in minigonna mentre si esibisce, sollevando interrogativi sui messaggi trasmessi.

È bufera sul nuovo spot U-Power, azienda nota per l’abbigliamento da lavoro, che ha scelto Diletta Leotta come testimonial per il lancio della linea Red Ego. Nella clip, andata in onda per la prima volta lo scorso marzo, si vede un bambino osservare una giovane donna in minigonna che si esibisce su un palco. La narrazione, affidata alla voce di Leotta, recita: «La prima volta che sei rimasto senza parole».Secondo il Giurì dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, la scena rappresenta una «sessualizzazione dello sguardo di un minore» e viola l’articolo 11 del Codice di autodisciplina, che vieta la rappresentazione di atteggiamenti sessualizzati riferiti a bambini o soggetti che appaiono tali. Venerdì 9 maggio è arrivata la pronuncia formale: sospensione immediata della pubblicità. Diletta Leotta, vita pubblica e privata della conduttrice guarda le foto Le critiche di Lucarelli allo spot con Diletta LeottaA sollevare per prima la questione era stata Selvaggia Lucarelli, che aveva denunciato la scena attraverso le sue Instagram stories e successivamente nella sua newsletter. 🔗Leggi su Iodonna.it