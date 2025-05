Liliana Resinovich parla il tecnico Molinari | “Sulla vertebra ho detto la verità non copro nessuno”

Liliana Resinovich e il tecnico anatomopatologo Giacomo Molinari si trovano al centro di una controversia. In risposta alle accuse del marito Sergio, Molinari afferma: "Ho detto la verità sulla vertebra, non copro nessuno". La sua dichiarazione, rilasciata al quotidiano Il Piccolo, mette in luce le tensioni e le incomprensioni riguardo al caso di Lilly.

Il tecnico anatomopatologo Giacomo Molinari ha risposto alle accuse mosse da Sergio Resinovich in un'intervista al quotidiano triestino Il Piccolo. "Ho detto la verità per aiutare a capire cosa sia successo a Lilly, assurdo essere ripagati con una querela per falso". 🔗Leggi su Fanpage.it

Su questo argomento da altre fonti

Liliana Resinovich, parla il tecnico Molinari: “Sulla vertebra ho detto la verità, non copro nessuno” - Il tecnico anatomopatologo Giacomo Molinari ha risposto alle accuse mosse da Sergio Resinovich in un'intervista al quotidiano triestino Il Piccolo ... 🔗fanpage.it

Liliana Resinovich, «la frattura della vertebra c'era già prima della tac». Il fratello Sergio querela il tecnico di laboratorio - TRIESTE - «La frattura della vertebra c'era già prima della tac dell'8 gennaio 2022». Lo rende noto Nicodemo Gentile, avvocato che difende Sergio, il fratello ... 🔗msn.com

Liliana Resinovich, il fratello: “Quel tecnico un fantoccio”. E parla di una persona misteriosa da Visintin - Il fratello di Liliana Resinovich, Sebastiano, ha annunciato di voler chiedere il licenziamento del tecnico anatomopatologo che da giorni sostiene di aver ... 🔗fanpage.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sanremo 2021 : ballerina e tecnico Rai positivi e in quarantena

Una ballerina del corpo di ballo di Elodie e un tecnico di Radio Rai sono risultati positivi al test rapido effettuato nei punti tampone poco distanti dal teatro Ariston.