Liliana Resinovich parla il tecnico Molinari | La verità sulla vertebra

Un nuovo capitolo si apre nel giallo della morte di Liliana Resinovich. Le rivelazioni del tecnico Molinari sulla vertebra fratturata portano a una verità scomoda, accompagnata da una querela che potrebbe avere ripercussioni significative. Un colpo di scena che mette in discussione le precedenti teorie e riaccende i riflettori su un caso ancora irrisolto.

Una verità scomoda, una querela e una vertebra fratturata. Il giallo sulla morte di LilianaResinovich si arricchisce di nuovi elementi, con al centro una dichiarazione che ora rischia di costare cara a uno dei protagonisti dell’autopsia. Un colpo di scena che ribalta nuovamente le ipotesi sull’origine della lesione toracica della 63enne scomparsa a Trieste nel dicembre 2021 e ritrovata cadavere il 5 gennaio 2022.Leggi anche: Davide morto dopo il pranzo con i colleghi, scoperta choc sul ristorante: cosa emergeLeggi anche: Lutto nel cinema, il famoso attore muore a 45 anni: il dolore dei colleghiIl tecnicoMolinari: “Sono stato io, ma non per colpa”Giacomo Molinari, tecnico di sala settoria, aveva confessato alla Procura il sospetto di aver provocato involontariamente la frattura alla vertebra toracica T2 di Liliana durante la movimentazione del corpo per l’autopsia. 🔗Leggi su Tvzap.it