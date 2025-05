Liliana Resinovich il sospetto atroce sulla vertebra fratturata | Lo sta coprendo

Il caso di Liliana Resinovich rimane avvolto nel mistero, alimentando speculazioni e dubbi. La frattura vertebrale, elemento cruciale nelle indagini, solleva interrogativi inquietanti. Mentre emergono nuove informazioni e versioni contrastanti, il pubblico si chiede cosa si nasconda realmente dietro questa tragedia, in un complesso intreccio di sospetti e verità parziali.

Il caso sulla morte di LilianaResinovich continua a tenere alta l’attenzione pubblica, tra verità parziali, versioni contrastanti e nuovi elementi che si aggiungono al già complesso quadro investigativo. Un intreccio di dichiarazioni, analisi medico-legali e sospetti incrociati che ruotano attorno a uno dei punti più discussi: la frattura alla vertebra toracica della donna.L’evoluzione recente della vicenda coinvolge un tecnico anatomopatologo che aveva collaborato agli accertamenti iniziali e che oggi si ritrova a dover rispondere direttamente a un’accusa di falso. Al centro, una dichiarazione rilasciata alla Procura che oggi viene messa in discussione da nuove perizie e da una querela depositata dai familiari della vittima.Il nodo della vertebrafratturata: verità a confrontoGiacomo Molinari, tecnico di sala settoria, aveva riferito agli inquirenti di aver forse causato accidentalmente la frattura a una vertebra toracica di LilianaResinovich durante la movimentazione del corpo prima dell’autopsia. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Liliana Resinovich, il sospetto atroce sulla vertebra fratturata: “Lo sta coprendo”

Liliana Resinovich: la nuova autopsia svela dettagli inediti

La recente autopsia sul corpo di Liliana Resinovich, 63 anni, scomparsa il 14 dicembre 2021 e trovata morta il 5 gennaio 2022, ha portato alla luce elementi significativi.