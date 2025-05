L’IIS Alberti-Virgilio al teatro Sannazaro ‘Il Treno dei Bambini’ riceve il plauso dello scrittore De Giovanni

Il 8 maggio, il Teatro Sannazaro di Napoli ha ospitato la giornata conclusiva del progetto "Campania Legge Lab", organizzato dalla Fondazione Premio Napoli e dall’USR Campania. Tra gli eventi, il riconoscimento ricevuto dal IIS Albertivirgilio per la rappresentazione de "Il treno dei bambini", che ha suscitato il plauso dello scrittore De Giovanni.

Lo scorso 8 maggio, sul palco del teatroSannazaro di Napoli, si è tenuta la giornata conclusiva del progetto "Campania Legge Lab", organizzato dalla Fondazione Premio Napoli in collaborazione con l'USR Campania. L'iniziativa ha coinvolto 18 scuole della regione, tra cui il nostro Istituto, e ha visto i nostri studenti protagonisti.Guidati dal rapper PeppOh e dalle docenti Angela Ilenia Adamo, Antonietta Tiso e Annarita Venditti, le tre classi 2^ Liceo Scienze Applicate, 3^ Web e 4^ Turistico hanno messo in scena un emozionante mini-musical ispirato a "Il Treno dei bambini" di Viola Ardone. Tre episodi, tre simboli, tre emozioni. Un viaggio creativo che ha unito Napoli e Benevento nel segno della cultura e dell'arte. Il riadattamento è stato un vero successo: Maurizio de Giovanni, scrittore e presidente del Premio Napoli, lo ha definito «un lavoro poetico, emozionante e potente» ed ha aggiunto: «È stato un onore stringere la mano a ciascuno di questi studenti».

