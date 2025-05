Lido di Venezia | cocaina nascosta a terra sequestri per 200 grammi

Negli ultimi giorni, l'unità cinofila della polizia locale ha intensificato i controlli al Lido di Venezia, portando a sequestri di cocaina nascosta a terra per un totale di 200 grammi. Grazie all'abilità del cane antidroga, sono stati individuati stupefacenti in aree ad alta affluenza, come lungomare Marconi e gran viale Santa Maria Elisabetta.

Nelle ultime settimane, nell'isola del Lido di Venezia, l’unità cinofila della polizia locale ha portato a termine diversi sequestri di sostanze illegali. Il cane antidroga ha fiutato gli stupefacenti nei punti di maggiore transito come lungomare Marconi, gran viale Santa Maria Elisabetta, via. 🔗Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Lido di Venezia: cocaina nascosta a terra, sequestri per 200 grammi

