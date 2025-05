Licenziamenti WWE | Il momento da cogliere per la TNA

La folta lista di licenziati in casa WWE apre le porte a nuovi innesti per la Total NonStop Action Wrestling.Nelle ultime settimane la TNA ha di fatti dato conferma alle voci sulla volontà di investire nel proprio roster, specie per quanto riguarda la categoria femminile.Maggie Lee, Hudson, Indi Hartwell e Myla Grace, sono solo le ultime arrivate, tutte di buon livello e pronte a creare il proprio percorso con la speranza di renderlo il più roseo possibile per tutti.Analizzando quindi la folta lista, compaiono due nomi ben più che interessanti, anzi utilissimi ad un prodotto come quello TNA.La prima è senza alcun dubbio Gigi Dollin. Compagna nella vita quotidiana di Zachary Wentz, la Dollin ha spesso presenziato nel backstage TNA e, vuoi anche grazie alla collaborazione con la WWE, anche davanti le stesse telecamere. 🔗Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Licenziamenti WWE: Il momento da cogliere per la TNA

