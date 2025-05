Libri per la biblioteca scolastica Un gruppo di ‘vecchi’ studenti ricordano la professoressa Bonacci

Un gruppo di ex studenti si riunisce per onorare la memoria della professoressa Bonacci, contribuendo con donazioni specifiche alla biblioteca scolastica. L'evento, svoltosi presso la scuola secondaria di primo grado Francesco Costantino Marmocchi di Poggibonsi, ha emozionato tutti i partecipanti, rievocando ricordi e insegnamenti che vivranno attraverso i libri.

Allievi di un tempo accrescono il patrimonio librario della bibliotecascolastica, nel ricordo della loro amata insegnante. La scuola secondaria di primo grado Francesco Costantino Marmocchi di Poggibonsi ha ospitato nei giorni scorsi una toccante cerimonia di commemorazione della professoressa Carla Bonacci, già docente di Italiano, Storia e Geografia "alle medie di viale Garibaldi" (come si dice di solito), venuta a mancare a fine 2022. Una classe di ex alunni, in aula fino al 1990, aveva in precedenza organizzato un concerto in memoria della prof, raccogliendo una cospicua somma da donare proprio alla Marmocchi, sede nella quale la docente aveva svolto la sua attività in cattedra. Con la cifra raggiunta sono stati acquistati moltissimi Libri per la biblioteca della Marmocchi. Volumi collocati dagli scolari di oggi all’interno degli appositi scaffali. 🔗Leggi su Lanazione.it