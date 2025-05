Libia ucciso il torturatore Al Kikli | a marzo era stato avvistato in Italia

La Libia torna a essere teatro di violenza: Abdel Ghani Al-Kikli, noto come Gheniwa e leader della milizia Support and Stability Apparatus, è stato ucciso a Tripoli nel campo militare Tekbali. Questo evento, che segna un ulteriore deterioramento della sicurezza nel Paese, arriva dopo il suo avvistamento in Italia lo scorso marzo.

Tripoli è piombata di nuovo nel caos. Secondo diverse fonti Abdel Ghani Al-Kikli, noto come Gheniwa, capo della milizia Support and Stability Apparatus (Ssa), è statoucciso nel campo militare Tekbali, a sud della capitale, insieme a tutte le guardie del corpo che lo accompagnavano. Lo riportano i media libici, tra cui il The Libya Update secondo cui il suo corpo sarebbe arrivato all’ospedale Abu Salim. A marzo Gheniwa era stato a Roma per fare visita a Adel Juma, ministro dell’Interno ricoverato allo European Hospital dopo avere subito un attentato. Non erano passate che poche settimane dal caso di Nejeem Osama Almasri, altro miliziano arrestato in Italia a gennaio e subito rilasciato e rimpatriato su un volo dei servizi segreti in conflitto con la Corte penale internazionale che ne aveva chiesto la cattura con l’accusa di crimini di guerra e crimini contro l’umanità. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Libia, ucciso il torturatore Al Kikli: a marzo era stato avvistato in Italia

