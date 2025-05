Libia | il capo delle milizie Gheniwa ucciso a Tekbail violenti scontri fra fazioni a Tripoli

In Libia, il capo delle milizie Gheniwa è stato ucciso a Tekbail, scatenando violenti scontri fra fazioni a Tripoli. Solo poche settimane fa, il potente responsabile era stato in Italia. Amnesty lo accusava di crimini contro l'umanità, evidenziando le profonde tensioni e la precarietà della sicurezza nel paese.

Il potente responsabile delle milizie era stato in Italia poche settimane fa. Per Amnesty era responsabile di crimini contro l'umanità 🔗Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Libia: il capo delle milizie Gheniwa, ucciso a Tekbail. violenti scontri fra fazioni a Tripoli

