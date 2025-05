Libia il capo delle milizie Gheniwa ucciso a Tekbail | violenti scontri fra fazioni a Tripoli Video

Gheniwa, il capo delle milizie, è stato ucciso a Tekbail, scatenando violenti scontri tra fazioni a Tripoli. Solo poche settimane fa, si era recato in Italia, ma Amnesty lo accusava di crimini contro l'umanità. La situazione in Libia si fa sempre più tesa, con il conflitto tra le fazioni che continua a imperversare.

Il potente responsabile delle milizie era stato in Italia poche settimane fa. Per Amnesty era responsabile di crimini contro l'umanità

