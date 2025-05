Libia | Governo di unità nazionale smantella milizia ad Abu Salim

Il governo di unità nazionale libico, guidato da Abdelhamid Dbeibah, ha avviato un'importante operazione di smantellamento della milizia ad Abu Salim. Dbeibah ha definito l'azione un "passo decisivo" per combattere i gruppi irregolari che minacciano la stabilità del paese, segnando così un momento cruciale nel processo di pacificazione della Libia.

Il capo del Governo di unitànazionale libico, Abdelhamid Dbeibah, commentando gli eventi accaduti nella notte a Tripoli, ha affermato su X che quanto avvenuto è "un passo decisivo verso l'eliminazione dei gruppi irregolari". Una potente coalizione di formazioni armate, operante sotto la bandiera del Governo di unitànazionale (Gnu) e guidata principalmente dalla divisione 444 e dalle brigate di Misurata, ha smantellato la milizia con base ad Abu Salim guidata da Al-Ghenwa Al-Kikli, assumendo il controllo del suo quartier generale, annuncia il ministero della Difesa libico. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Libia: Governo di unità nazionale smantella milizia ad Abu Salim

