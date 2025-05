Libero Galimberti festeggia 80 anni con il Judo Club Ronin

Libero Galimberti celebra 80 anni insieme al Judo Club Ronin, da lui fondato. Un centinaio di ex allievi e amici, riuniti per festeggiare questo importante traguardo, hanno risposto all'appello del loro maestro, il quale ha dedicato una vita alla passione per il judo e alla formazione delle nuove generazioni.

Al segnale di adunata ha risposto un centinaio di persone, tutte accomunate da un particolare: aver fatto parte dello JudoClubRonin. Il festeggiato non era però il sodalizio di via Savonarola, ma il suo fondatore, LiberoGalimberti, che ha da poco tagliato il traguardo degli 80 anni. Libero è nato in un giorno fondamentale per l’Italia, il 25 aprile 1945. Per un figlio venuto al mondo nella giornata che segnava la fine della dittatura fascista, ci voleva un nome speciale: papà Giuseppe scelse Libero.Lo JudoClubRonin è stato inaugurato il 15 febbraio 1972. Il monzese con la passione dello Judo negli anni precedenti si era distinto in campo agonistico: aveva vinto la medaglia di bronzo ai Giochi del Mediterraneo nel 1970 e si era piazzato al settimo posto nei campionati mondiali successivi. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Libero Galimberti festeggia 80 anni con il Judo Club Ronin

