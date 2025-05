Liberi da 7 mesi i boss dell' Acquasanta Gaetano e Giovanni Fontana rischiano di tornare in carcere

Dopo sette mesi di libertà, Gaetano e Giovanni Fontana, i boss della famiglia mafiosa dell'Acquasanta, potrebbero tornare in carcere. La sesta sezione della Cassazione, presieduta da Gaetano De Amicis, ha annullato senza rinvio la decisione del tribunale, riaffermando la gravità delle accuse contro di loro. La situazione si fa sempre più tesa per i fratelli.

Gaetano e GiovanniFontana, i fratelli ritenuti a capo della famiglia mafiosa dell'Acquasanta, rischiano di dover tornare in carcere. Con due distinti provvedimenti la sesta sezione della Cassazione, presieduta da Gaetano De Amicis, ha infatti annullato senza rinvio la decisione del tribunale del.

