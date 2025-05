L’ex ministro Sangiuliano torna in campo | ipotesi candidatura alla Regione

L’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano potrebbe tornare in campo con una candidatura per le Elezioni Regionali in Campania. L’indiscrezione è emersa durante il podcast 'Caffè (s)corretto', condotto da Checola e Tarallo. Attualmente tornato al giornalismo, Sangiuliano potrebbe rientrare nella politica campana.

Tempo di lettura: < 1 minutoL’exministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, candidato alle Elezioni Regionali in Campania. E’ l’indiscrezione lanciata nel corso del podcast ‘Caffè (s)corretto’ dal duo Checola – Tarallo. Sangiuliano, tornato alla sua professione di giornalista, ed attualmente corrispondente da Parigi per il Tg1, sarebbe il favorito ad occupare la casella di capolista di Fratelli d’Italia nella circoscrizione di Napoli. Dopo il caso Boccia ormai alle spalle, L’exministro è pronto a scendere di nuovo in campo. L'articolo L’exministroSangiulianotorna in campo: ipotesicandidaturaallaRegione proviene da Anteprima24.it. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - L’ex ministro Sangiuliano torna in campo: ipotesi candidatura alla Regione

