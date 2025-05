L’ex direttore sportivo del Real Madrid non è contro la vendita di Vinicius Jr quest’estate

L'ex direttore sportivo del Real Madrid, Predrag Mijatovic, ha sollevato la questione di una possibile vendita di Vinicius Jr durante l'estate, affermando che non sarebbe una scelta drammatica. La sua dichiarazione ha già sollevato un acceso dibattito sui social, con fan e esperti divisi sull'importanza del giovane talento per il club.

2025-05-13 17:03:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:L’exdirettoresportivo del RealMadrid Predrag Mijatovic ha fatto galleggiare l’idea del club che vende Vinicius Jr quest’estate, insistendo sul fatto che non sarebbe “un grosso problema”.L’ala del Brasile ha avuto una stagione deludente, con la sua forma che si è immersa dopo che è stato annunciato che aveva perso il centrocampista di Manchester City Rodri nella battaglia per sbarcare il Ballon d’Or del 2024.Vinicius Jr ha ancora contribuito con 21 gol e 11 assist in 51 partite, ma il suo contributo complessivo è in calo dell’anno scorso quando ha svolto un ruolo significativo nella vittoria del doppio Liga e Champions League.Ci sono stati anche suggerimenti che il 24enne, che mancherà la partita di casa di domani sera con il vero Maiorca, è infelice nel perdere il mantello dell’uomo stellare della squadra dopo l’arrivo dell’attaccante Kylian Mbappe da Paris Saint-Germain. 🔗Leggi su Justcalcio.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Davide Vaira: dalla Serie D con il Real Montecchio alla promozione del Pisa in Serie A - Davide Vaira, ex calciatore del Real Montecchio, guida il Pisa alla promozione in Serie A come direttore sportivo. 🔗msn.com

Direttore sportivo Milan, clamoroso passo indietro: tifosi increduli - In queste settimane si parla insistentemente della necessità del Milan di dotarsi di un nuovo direttore sportivo, figura molto importante. Nel management attuale ci sono delle carenze e assumere ... 🔗milanlive.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Milan, Paratici in pole per il ruolo di direttore sportivo: accordo vicino nonostante l’inibizione

Fabio Paratici è sempre più vicino a diventare il nuovo direttore sportivo del Milan. L’ex dirigente di Juventus e Tottenham ha trovato un’intesa verbale con il club rossonero per coprire la casella lasciata vuota in via Aldo Rossi dalla fine del 2023.