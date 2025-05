L’ex direttore di San Vittore | Ma farli lavorare fuori è necessario

L'ex direttore del carcere di San Vittore sottolinea l'importanza dei permessi di lavoro esterno per i detenuti. Queste misure, lontane da un approccio "buonista", rappresentano un passo cruciale nel processo di reinserimento sociale, contribuendo a ridurre il tasso di recidiva e a prevenire futuri reati. La situazione a Milano mette in luce questa necessità.

I permessi per il lavoro esterno, così come tutte le altre iniziative finalizzate a un reinserimento del detenuto nella società, non sono misure "buoniste" ma necessarie e fondamentali per abbattere il tasso di recidiva e "prevenire" quindi altri reati: "Quello che è accaduto a Milano dovrebbe indurre piuttosto a potenziare l'accompagnamento sul territorio". Luigi Pagano, ora in pensione, conosce il mondo delle carceri per averci trascorso una vita professionale. Per 15 anni è stato direttore del carcere milanese di San Vittore, uno dei penitenziari con il peggior tasso di sovraffollamento. È stato provveditore per la Lombardia, vice capo del Dap nazionale, ha varato sperimentazioni e progetti innovativi.Il ministro Nordio ha avviato verifiche, il permesso concesso a De Maria ha sollevato polemiche e interrogazioni parlamentari.

