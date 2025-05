L' Eurovision Song Contest 2025 prende il via con una serata piena d' Italia anche quando si tratta dell' espresso macchiato di Tommy Cash

L'Eurovision Song Contest 2025 si apre con l'energia e il brio dell'Italia, in un'atmosfera da cui non può mancare un buon espresso macchiato, firmato Tommy Cash. Dopo le emozioni di Sanremo, il pubblico si tuffa subito in questa nuova avventura musicale, esplorando notizie e aggiornamenti sui social, dando il via a un conto alla rovescia imperdibile.

Quanti, appena spente le luci dell'Ariston, hanno subito cominciato a sbirciare sito e social legati all'EurovisionSongContest2025? No, non c'è di che preoccuparsi. Si tratta di una reazione diffusa e normalissima. Chiuso un Sanremo, parte regolarmente il conto alla rovescia per l'EurovisionSongContest. Perché la musica da televotare non ci basta mai, così come commentarla sui social. Possibilmente per 4-5 giorni di fila.Con oggi il countdown verso la nuova edizione della competizione internazionale mandata in onda in contemporanea in mezzo mondo, e seguita poco meno dell'halftime del super bowl, è finito e la curiosità è alle stelle.Lucio Corsi rappresenterà l'ItaliaContrariamente a quanto poteva sembrare previsto dopo la vittoria all'Ariston, non sarà Olly. Il campione di Sanremo 2025, durante la conferenza stampa successiva alla finale sanremese, aveva chiesto dei giorni per metabolizzare la vittoria del festival Italiano e capire se se la sentiva. 🔗Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - L'Eurovision Song Contest 2025 prende il via con una serata piena d'Italia (anche quando si tratta dell'espresso macchiato di Tommy Cash)

Cosa riportano altre fonti

Eurovision Song Contest 2025, chi sono i concorrenti - In gara ci saranno 37 Paesi, con il ritorno del Montenegro e l’assenza della Moldavia. Questa edizione sarà condotta da Sandra Studer, Hazel Brugger e, per la finale, da Michelle Hunziker ... 🔗vanityfair.it

Tutto quello che c’è da sapere sull’Eurovision Song Contest 2025, che inizia oggi - Le tre serate, il meccanismo di voto, i favoriti dai bookmaker, la prima polemica. Stasera si esibirà anche Lucio Corsi, per ora fuori gara ... 🔗rollingstone.it

Dove vedere l’Eurovision 2025 in tv, streaming e radio e a che ora inizia e finisce - L’Eurovision Song Contest 2025 prende il via martedì 13 maggio: dove vederlo in tv, streaming e radio. Gli orari di inizio e di fine delle semifinali e della finale, prevista per sabato 17 maggio. 🔗fanpage.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Eurovision: Gabry Ponte trionfa al San Marino Song Contest 2025 con Tutta l'Italia

Il celebre DJ e produttore italiano Gabry Ponte ha vinto il San Marino Song Contest 2025 con il brano "Tutta l'Italia", guadagnandosi il diritto di rappresentare San Marino all'Eurovision Song Contest 2025, che si terrà a Basilea.