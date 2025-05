L’Europa non né abbastanza tempo né volontà per riarmare l’Ucraina

L'Europa si trova in una situazione complessa riguardo al riarmo dell'Ucraina. Secondo esperti citati dal New York Times, mancano sia il tempo che la volontà politica per affrontare questa sfida, con una carenza di capacità industriale che rende il riarmo pesante un obiettivo raggiungibile solo nel medio-lungo periodo. Nel frattempo, il conflitto continua a imperversare.

Secondo le opinioni qualificate raccolte dal New York Times manca il tempo e manca la volontà alL'Europa per armare l'Ucraina come pensa di fare. Manca soprattutto la capacità industriale. Il riarmo pesante è teoricamente fattibile, ma solamente nel medio o nel lungo periodo. Tuttavia il conflitto non sta andando affatto bene per Kiev, che dunque ha bisogno già oggi, anzi ieri, di tutte quelle armi che i suoi alleati europei promettono di fornirle. La coalizione dei volenterosiEntrando alla Casa Bianca, Trump aveva promesso di ritirare gli aiuti americani all'Ucraina, facendo preoccupare i governi europei del fatto che non sarebbero stati in condizione di fornire a Kiev le armi necessarie. Forse avevano ragione a preoccuparsi. La "coalizione dei volenterosi" sta facendo fatica a racimolare in tempo quanto serve da usare sul campo di battaglia.

