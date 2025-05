Letteratura | scoperti versi inediti di Dino Campana in una biblioteca privata Nuova luce sul poeta dei Canti Orfici

Un ritrovamento straordinario di versi inediti di Dino Campana, scoperti in una biblioteca privata, offre nuove prospettive sull'opera del celebre poeta dei "Canti Orfici". In occasione del 140° anniversario della sua nascita, lo studioso Leonardo Chiari rivela dettagli inediti, arricchendo ulteriormente la conoscenza del suo metodo creativo e della sua poetica.

Un ritrovamento straordinario getta Nuovaluce sull’opera e sul metodo creativo di DinoCampana (1885-1932). Proprio nell’anno del 140° anniversario della sua nascita, emergono inediti del poeta di Marradi grazie a un fortunato lavoro di ricerca condotto dallo studioso Leonardo Chiari, co-vicepresidente del Centro Studi Campaniani ‘Enrico Consolini’ di Marradi (Firenze). Il materiale, scoperto in una bibliotecaprivata, consiste in una rara edizione del 1910, in lingua francese, delle opere complete di François Villon, il celebre poeta maledetto del Quattrocento. Il volume, annotato e postillato da Campana, contiene versiinediti e bozze di componimenti già noti, che gettano Nuovaluce sul processo creativo dell’autore dei “CantiOrfici”.DinoCampana, scoperta eccezionale“È una scoperta eccezionale, che rende ancora più forte il rapporto tra il nostro territorio e DinoCampana – hanno dichiarato il sindaco di Marradi, Tommaso Triberti, e l”assessora alla Cultura, Maria Cristina Carratù -. 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Letteratura: scoperti versi inediti di Dino Campana in una biblioteca privata. Nuova luce sul poeta dei “Canti Orfici”

