Lettera al Ministro Giuli | “Attacchi inaccettabili a Elio Germano e Geppi Cucciari Cinema in crisi ascoltateci”

I grandi nomi del cinema italiano si uniscono in una lettera aperta rivolgendosi al Ministro della Cultura, On. Alessandro Giuli, e ai Sottosegretari Borgonzoni e Mazzi. Esprimono la loro preoccupazione per gli "inaccettabili attacchi" subiti da Elio Germano e Geppi Cucciari, chiedendo un intervento urgente per affrontare la crisi che affligge il settore.

I grandi nomi del Cinema italiano hanno scritto una Lettera aperta al Ministro della Cultura On. Alessandro Giuli e ai Sottosegretari Borgonzoni e Mazzi. Riceviamo e pubblichiamo la richiesta di intervento in un settore "indubbiamente in crisi" a causa della "complessiva incertezza normativa e dei ritardi, generati in primis dall’operato del Governo”. Solidarietà poi a ElioGermano e GeppiCucciari perché “si fermino le polemiche pretestuose e gli attacchi inaccettabili a chi democraticamente ha mosso critiche all'operato del Ministero". 🔗Leggi su Fanpage.it

