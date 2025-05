L' essenza delle cose al Lavello

...immergersi in un mondo di emozioni, esplorando opere che raccontano storie di bellezza e autenticità. La mostra invita a riflettere sull'importanza di ciò che è essenziale nella vita, utilizzando il linguaggio simbolico dei fiori e dei cuori. Un'opportunità unica per apprezzare l'arte in un luogo ricco di spiritualità e serenità.

Un viaggio attraverso il linguaggio dei fiori, dei cuori e di tutto ciò che è "Essenziale". Questo il tema della mostra d'arte curata dalla pittrice Francesca Barbieri che si terrà sabato 17 e domenica 18 maggio presso il Monastero di Santa Maria del Lavello, a Calolziocorte.

