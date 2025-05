L’esodo dei giovani portoghesi all’estero

L'esodo dei giovani portoghesi all'estero rappresenta una sfida significativa per il futuro del paese. Molti giovani lasciano la patria in cerca di migliori opportunità lavorative e di vita, contribuendo a un'emorragia di talento che preoccupa le istituzioni. Scopriamo insieme le cause di questo fenomeno e gli sforzi per invertire questa tendenza.

La continua fuga di giovani dal Portogallo è un grave problema per lo sviluppo a lungo termine del paese, che sta cercando di porvi rimedio.

