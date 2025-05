L' Esercito Italiano festeggia il suo 164esimo anniversario le caserme aprono le porte agli studenti

Il 164° anniversario dell'Esercito Italiano è stato celebrato a Messina con la manifestazione "Alzabandiera con i Leoni". In questa occasione, le caserme hanno aperto le loro porte agli studenti, permettendo loro di scoprire da vicino il mondo militare e visitare le strutture del 24° reggimento artiglieria “Peloritani”.

E’ stato celebrato a Messina il 164° anniversario della costituzione dell’Esercito, con una manifestazione intitolata “Alzabandiera con i Leoni”, durante la quale alcune scuole del territorio hanno fatto visita alle caserme “Ainis”, sede del 24° reggimento artiglieria “Peloritani” e. 🔗Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - L'Esercito Italiano festeggia il suo 164esimo anniversario, le caserme aprono le porte agli studenti

