L' Eredità ucciso il padre a martellate | l' ex concorrente choc in tribunale

Marco Eletti, ex concorrente de L'Eredità, è stato condannato a 24 anni e due mesi di carcere per l'omicidio premeditato del padre, ucciso a martellate, e per il tentato omicidio della madre. La Corte d'assise d'appello di Bologna ha confermato la gravità del crimine, avvenuto il 24 febbraio 2021 a San...

Arriva la conferma della condanna di Marco Eletti. La Corte d'assise d'appello di Bologna ha riconfermato la condanna a 24 anni e due mesi nei confronti del 36enne, ex concorrente de L'Eredità, per l'omicidio premeditato del padre e il tentato omicidio della madre avvenuto il 24 febbraio 2021 a San Martino in Rio, nel Reggiano. Lo scorso novembre la Cassazione aveva annullato la sentenza con rinvio nuovamente in appello per valutare o meno la sussistenza della premeditazione. Eletti, reo confesso, era stato condannato sia in primo che in secondo grado per aver ucciso a martellate il padre 58enne. L'omicidio era avvenuto nell'abitazione di famiglia, dove aveva cercato di uccidere anche la madre Sabrina Guidetti. La donna però si è salvata dopo essere stata trovata narcotizzata. Eletti aveva tentato di ucciderla facendole mangiare dei bignè riempiti di benzodiazepine. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it