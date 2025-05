L' équipe del 118 di Chieti premiata per l' efficienza nella gestione dell’ictus

L'équipe del 118 di Chieti è stata premiata per l'efficienza nella gestione dell'ictus, ricevendo il prestigioso Premio “Diamond” nell'ambito dell'iniziativa Angels dei Servizi medici di emergenza. L'Azienda sanitaria locale ha annunciato il riconoscimento, evidenziando l'importanza di questa iniziativa, volta a migliorare le cure e i protocolli per i pazienti colpiti da ictus.

La qualità espressa nellagestionedell'ictus è valsa al 118 della Asl Lanciano Vasto Chieti il Premio "Diamond" attribuito nell'ambito dell'iniziativa Angels dei Servizi medici di emergenza (Ems). A diffondere la notizia è l'Azienda sanitaria locale spiegano che l'iniziativa nasce sotto.

