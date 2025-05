L' équipe del 118 di Chieti premiata per l' efficienza nella gestione dell’ictus

L’équipe del 118 di Chieti è stata premiata con il prestigioso Premio “Diamond” per l'eccellenza nella gestione dell'ictus. Questo riconoscimento, nell'ambito dell'iniziativa Angels dei Servizi medici di emergenza (Ems), attesta la qualità e l'efficienza del servizio della Asl Lanciano Vasto Chieti nella prontezza e nell'abilità diagnostica per i pazienti colpiti da ictus.

La qualità espressa nella gestione dell'ictus è valsa al 118 della Asl Lanciano Vasto Chieti il Premio "Diamond" attribuito nell'ambito dell'iniziativa Angels dei Servizi medici di emergenza (Ems). A diffondere la notizia è l'Azienda sanitaria locale spiegano che l'iniziativa nasce sotto.

