Lepore sulla Garisenda | Ecco il progetto per la messa in sicurezza

Il sindaco di Bologna: "Pensiamo che dall'inizio del 2028 a 2028 inoltrato potremo avere finito tutte le operazioni" 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lepore sulla Garisenda: "Ecco il progetto per la messa in sicurezza"

Torre Garisenda, ecco il progetto esecutivo. “Il restauro sarà completato entro il 2028” - Il Comune l’ha consegnato in Soprintendenza. Tralicci in azione a inizio 2026, poi le iniezioni di malta speciale: si deve chiudere la prima fase entro la scadenza del Pnrr (giugno '26) ... 🔗msn.com

Lepore, la torre Garisenda sarà restaurata entro il 2028 - "Noi pensiamo che nel 2028 avremo finito tutte queste operazioni" di restauro della torre Garisenda: "da quando siamo partiti ci avremo messo 4 anni e mezzo". (ANSA) ... 🔗msn.com

Garisenda, l’annuncio di Lepore: “Fine lavori nel 2028” - BOLOGNA – I lavori della Garisenda finiranno nel 2028, a inizio anno o ad anno inoltrato, ha annunciato il sindaco Matteo Lepore. Secondo i tecnici l'allarme è calato e e gli interventi fatti finora s ... 🔗bologna.repubblica.it

