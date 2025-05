leone xiv papa anti trump molti lo dicono pochi ci credono

Leone XIV, il nuovo papa, è al centro di dibattiti accesi: molti lo etichettano come un “papa antitrumpista”. Le sue posizioni sulla migrazione, emerse da polemiche passate, alimentano questa narrazione. Tuttavia, mentre l'interpretazione è diffusa, la realtà delle sue intenzioni rimane oggetto di discussione. Sarà realmente un pontefice controcorrente?

Da più parti, si continua a ripetere che Leone XIV sarà un "PapaantiTrumpista". A sostegno di questa tesi viene sovente citato il fatto che, da cardinale, Robert Francis Prevost ebbe una polemica sui social con JD Vance sulla questione migratoria. Si sottolinea inoltre il fatto che alcuni esponenti della base Trumpista, come Steve Bannon, abbiano duramente criticato il nuovo pontefice subito dopo la sua elezione. È tuttavia utile chiedersi se sia veramente fondato aspettarsi in Leone XIV un avversario irriducibile di Donald Trump. La risposta è probabilmente negativa.Cominciamo col dire che la base Trumpista non è coesa nel giudizio sul nuovo pontefice. È vero: Bannon e Laura Loomer lo hanno criticato (tra l'altro, aggiungiamo noi, in modo frettoloso e grossolano). Tuttavia altri esponenti di quel mondo, magari meno noti in Italia, come Frank Pavone e Isabel Brown, hanno espresso apertura e soddisfazione per l'elezione di Prevost.