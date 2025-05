Leone XIV il suo primo viaggio in Turchia | un messaggio chiarissimo

Emergono indiscrezioni sul primo viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Turchia, un evento potenzialmente storico. L'ipotesi che l'anniversario del Concilio di Nicea possa segnare questa visita è affascinante, alimentando attese e speculazioni. Benché nulla sia ufficiale, il messaggio che ne potrebbe derivare appare chiaro e significativo per il dialogo interreligioso.

Emergono indiscrezioni sul primoviaggio apostolico di Papa Leone XIV. L'ipotesi è che Prevost possa recarsi in Turchia. L'idea che l'anniversario del Concilio di Nicea possa segnare il primoviaggio del successore di Francesco è infatti affascinante, anche se al momento di ufficiale non c'è nulla. Per ora la data segnata sul calendario della Santa Sede è quella del 24 maggio. Il giorno - riporta l'Adnkronos - era stato scritto nell'agenda di Papa Francesco, che sarebbe arrivato nell'antica città dell'Asia Minore, situata sulle rive del lago Ascanio, nel luogo dove oggi sorge ?znik, città della Turchia, insieme al patriarca Bartolomeo di Costantinopoli per ricordare il 1700esimo anniversario del Concilio.Esattamente il 20 maggio il mondo cristiano farà memoria del giorno di apertura

