Leone XIV è stato eletto Papa così | svelati tutti i retroscena del Conclave

Leone XIV è stato eletto papa, svelando i retroscena di un conclave avvolto da tensione e lotte di potere. Dopo ore di incertezze tra tre forti candidati, l’atmosfera esplode in un'ovazione nella Cappella Sistina, celebrando l'elezione di un nuovo pontificato. Ecco il racconto di come si è svolta questa storica serata, secondo il New York Times.

Un silenzio carico di tensione, voti che ondeggiano tra tre candidati forti e poi l'esplosione: una standing ovation nella Cappella Sistina accoglie l'elezione di Leone XIV. E' questo il quadro che emerge dal racconto del New York Times sulla prima serata del Conclave che ha portato all'elezione di Leone XIV. Il quotidiano statunitense, in un'inchiesta firmata da quattro inviati presenti a Piazza San Pietro e intitolata "Come un tranquillo americano diventa Papa", ha ricostruito passo dopo passo le dinamiche che hanno condotto all'elezione del cardinale statunitense Robert Francis Prevost.Secondo quanto riferito, la prima sessione di voto è stata caratterizzata da una fase meditativa prolungata e da un "conteggio inconcludente, con tre principali contendenti": l'italiano Pietro Parolin, l'ungherese Peter Erdo e, appunto, Prevost.

