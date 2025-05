Leone XIV e la stampa | bene prezioso | I popoli informati fanno scelte libere

Leone XIV sostiene con fervore la libertà di stampa, riconoscendo il valore cruciale dell'informazione per il potere decisionale dei popoli. In un'opera di solidarietà verso i giornalisti in carcere, il Papa enfatizza il diritto fondamentale alla verità, suscitando entusiasmo e approvazione durante l'udienza. L'informazione è un bene prezioso per una società giusta e libera.

Il Papa sta con i giornalisti e si schiera per la loro libertà di espressione e per l’incomprimibile "diritto dei popoli ad essere informati". L’appello iniziale per la "liberazione" dei "giornalisti incarcerati per aver cercato e raccontato la verità" scatena applausi e ancora applausi nell’udienza generale ai media in Aula Paolo VI. Non usa formule retoriche, Leone XIV. Con voce calma e persuasiva chiarisce ai potenti della Terra – non invitati ma certamente all’ascolto – che l’informazione libera è un "beneprezioso" non soggetto a restrizioni per motivi politici o di parte. E così, alla "piena solidarietà della Chiesa", il Pontefice aggiunge la richiesta più semplice e indifferibile. Perché "la Chiesa – dichiara Leone – riconosce in questi testimoni", ed egualmente in "coloro che raccontano la guerra anche a costo della vita", "il coraggio di chi difende la dignità, la giustizia e il diritto dei popoli a essere informati". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Leone XIV e la stampa: bene prezioso: "I popoli informati fanno scelte libere"

