Leone XIV | Disarmare le parole e la sfida sociale dell’Intelligenza Artificiale

Nella sua prima udienza con i giornalisti, Papa Leone XIV ha affrontato il tema cruciale delle parole e del loro potere nell'era dell'intelligenza artificiale. Promuovendo una comunicazione pacifica e responsabile, il Pontefice ha lanciato un appello alla pace, sottolineando l'importanza di utilizzare la tecnologia in modo consapevole e rispettoso per affrontare le sfide sociali attuali.

Una comunicazione pacifica e un uso responsabile delle parole (e della tecnologia). Con appelli alla pace e alla responsabilità, Papa Leo ne XIV, ieri mattina alle ore 11, ha incontrato nella sala Nervi i giornalisti e gli operatori di tutto il mondo per la prima udienza del suo pontificato con imedia. “Siate operatori di pace” . Leone XIV: “Disarmare le parole” e la sfidasocialedell’IntelligenzaArtificiale L'Identità. 🔗Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Leone XIV: “Disarmare le parole” e la sfida sociale dell’Intelligenza Artificiale

