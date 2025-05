Leone XIV ai giornalisti | Solo i popoli informati sono liberi di scegliere

Nel suo incontro con i giornalisti, Leone XIV afferma che solo i popoli informati possono esercitare liberamente le loro scelte. Il Pontefice enfatizza l’importanza del “servizio alla verità” della stampa e lancia un appello: “Disarmiamo le parole per disarmare il mondo”, invitando a un uso responsabile e pacifico della comunicazione.

Il Pontefice sottolinea il “servizio alla verità” da parte della stampa. Poi l’appello: “Disarmiamo le parole per disarmare il mondo” 🔗Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Leone XIV ai giornalisti: “Solo i popoli informati sono liberi di scegliere”

Le notizie più recenti da fonti esterne

Papa Leone XIV ai giornalisti: “No alla guerra delle parole, disarmiamo le parole e disarmeremo la terra” - “Viviamo momenti difficili da raccontare ma non dobbiamo fuggire” ha detto il Pontefice oggi nel suo incontro coi giornalisti di tutto il mondo accorsi ... 🔗fanpage.it

Papa Leone, prima udienza pubblica con i giornalisti: «Disarmare le parole, no a fake news e linguaggi ideologici». Il discorso - I quasi 400 giornalisti che attualmente sono in prigione in troppe parti del mondo - Cina, Bielorussia, Russia, Turchia, Iran, Myanmar - non sanno che ieri Leone XIV ha levato la sua voce ... 🔗ilmessaggero.it

Papa Leone XIV: "Si liberino i giornalisti incarcerati per aver cercato la verità" - "Ribadisco la solidarietà della Chiesa ai giornalisti incarcerati per aver cercato e raccontato la verità. Chiedo la loro liberazione. La Chiesa riconosce in questi testimoni. Penso a coloro che racco ... 🔗ilgiornale.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Giornalisti tra diritto di cronaca e foto tratte dai social: i limiti e l’intervento del Garante

L’attività giornalistica e l’esercizio del diritto di cronaca sono nuovamente tornati al centro di un provvedimento del Garante della privacy dopo un fatto di cronaca che riguarda l’omicidio di una bimba di 2 anni.