Leonardo la giovane promessa romagnola

Leonardo Venturelli, il giovane difensore faentino di soli 15 anni, sta brillando nel panorama calcistico. Originario della piccola frazione di Reda, si è già affermato come una delle promesse più promettenti tra i suoi coetanei, attirando l'attenzione già dall'età di 12 anni. La sua carriera è in continua ascesa.

Un'altra volta la piccola frazione di Reda si rende protagonista grazie ad un suo atleta: il giovane difensore faentino, Leonardo Venturelli, si ritrova all'età di 15 anni ad essere uno dei migliori fra i suoi coetanei. Le prime chiamate sono arrivate all'età di 12 anni, mentre la sua carriera è iniziata alla Virtus, dove è cresciuto molto lavorando sodo. La prima squadra interessata al giovane Venturelli è stata il Bologna, con la quale però non ha continuato il suo percorso, perché dopo poco è stato chiamato dal Cesena. Questa esperienza in particolare, lo ha illuminato tecnicamente. Il giovane Leo ha iniziato nel migliore dei modi, con la voglia di arrivare in alto. Passo dopo passo Leo si ritrova ora ad essere una star del Cesena, sta crescendo molto, tanto che nelle ultime partite è riuscito a segnare un gol importantissimo per la sua squadra.

