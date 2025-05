Leo Gassmann ritorna con il singolo estivo Free Drink

Leo Gassmann torna alla ribalta con il suo nuovo singolo estivo "Free Drink", in uscita venerdì 16 maggio per EMI Records Italy/Universal Music Italia. Con un ritmo contagioso e un'arrangiamento che richiama la spensieratezza dell'estate, il brano celebra la gioia di vivere e l'amore per le piccole cose. Preparatevi a lasciarvi trasportare dalla sua energia!

Milano, 13 mag. (askanews) – Leo Gassmannritorna con il singoloestivo “FreeDrink”, disponibile da venerdì 16 maggio via EMI Records ItalyUniversal Music Italia. Ritmo e fischietto irresistibili che gridano caldo ed estate, voglia di evasione e divertimento, il dichiarare l’amore per le persone di cui scegliamo di circondarci..tutto questo è “FreeDrink”. Un brano perfetto da ascoltare mentre si va in motorino con il vento in faccia, mentre ci si tuffa in mare o mentre ci si abbraccia. “FreeDrink” segue la pubblicazione della ballad “E poi sei arrivata tu”, i primi due brani pubblicati nel 2025 da Leo. L'articolo Leo Gassmannritorna con il singoloestivo “FreeDrink” proviene da Ildenaro.it. 🔗Leggi su Ildenaro.it

