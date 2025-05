L’elenco delle scuole chiuse a Napoli per il Giro d’Italia il 15 maggio

Il 15 maggio, Napoli vivrà l'emozione del Giro d'Italia che attraverserà le Municipalità I, II e IV. Per facilitare il passaggio dei ciclisti, molte scuole chiuderanno anticipatamente. Ecco l'elenco degli istituti interessati e le relative modifiche orarie. Scopri di più!

A Napoli città il Giro d'Italia interesserà le Municipalità I, II e IV. Alcune scuole anticiperanno l'orario di chiusura. L'elenco degli istituti. 🔗Leggi su Fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Giro d’Italia, scuole chiuse a Napoli in alcuni quartieri: l’elenco degli istituti e gli orari - A Napoli città il Giro d’Italia interesserà le Municipalità I, II e IV. Alcune scuole anticiperanno l’orario di chiusura. L’elenco degli istituti. 🔗fanpage.it

Scuole chiuse per il giro d’Italia a Napoli: dove e quando - Napoli e alcuni comuni della sua provincia si stanno preparando ad ospitare l’arrivo della sesta tappa del Giro d’Italia 2025, la Potenza-Napoli, prevista per giovedì 15 maggio. Come da tradizione, l’ ... 🔗vocedinapoli.it

Scuole chiuse per il Giro d’Italia giovedì 15 maggio: l’elenco dei comuni - Scuole chiuse in molti comuni della Campania per il Giro d’Italia 2025, giovedì 15 maggio. Tutti gli orari. 🔗fanpage.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Vaccini Covid: a Napoli gli effetti collaterali svuotano le scuole

Gli effetti collaterali dei vaccini anti-covid stanno svuotando le scuole. Ne dà notizia l'edizione napoletana de "La Repubblica" e subito la notizia rimbalza in rete.